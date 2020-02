Financiële steun voor Park de Kouter JSL

21 februari 2020

15u16 0 Oud-Heverlee In 2019 lanceerde het agentschap Natuur en Bos een oproep ‘Natuur en gezondheid’. Natuur heeft immers een positief effect op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Oud-Heverlee is één van de 30 trotse laureaten. Het nieuwe park rond woonzorgzone De Kouter kan rekenen op 150.000 euro steun.

“De bewoners van de woonzorgzone kunnen niet zo makkelijk de natuur in trekken. Met dit park brengen we de natuur vlakbij hen in de buurt. We hebben veel aandacht voor rolstoeltoegankelijke paden en aangepaste zit- en rustbanken”, vertelt schepen van Senioren en buurtbewoner Bart Clerck. “De buurt werd nauw betrokken bij de plannen. Ons druk bijgewoond inspraakmoment in november leverde heel wat waardevolle suggesties op.”

“We willen van het park echt een ontmoetingsplaats van maken voor alle generaties, de groene living van het dorp”, vult schepen van jeugd, Mattias Bouckaert, aan. “Daarom mochten speelnatuur en leuke sportprikkels niet ontbreken. Een amfitheater wordt hopelijk de plek voor enkele leuke, kleinschalige evenementen.”

De aanleg van het park zou in het voorjaar 2021 kunnen starten, vlak na de opening van het woonzorgcentrum.