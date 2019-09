Fietspadaansluiting Dorpsstraat-Vaalbeekstraat wordt aangepast ADPW

09 september 2019

14u46 0

Op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Vaalbeekstraat wordt de fietspadaansluiting aangepast zodat fietsers zonder probleem het fietspad richting Vaalbeekstraat kunnen oprijden. De werken starten op maandag 16 september en zullen een week duren. Voor deze werken zal de Vaalbeekstraat tussen de Dorpsstraat en de Francis Crabbéstraat afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. De rijrichting in de Francis Crabbéstraat, tussen de Vaalbeekstraat en de Dorpsstraat richting gemeentelijke basisschool wordt tijdelijk aangepast.

De omleiding verloopt via Waversebaan – Korbeekdamstraat – Groenstraat – Bogaardenstraat. Voor vervoer +3,5 ton loopt de omleiding via de Waversebaan en de Ophemstraat. Fietsers kunnen in principe via het voetpad op de Vaalbeekstraat, aan de kant van de kerk te voet passeren ofwel omrijden via de Francis Crabbéstraat en Dorpsstraat. Op het afgesloten gedeelte van de Vaalbeekstraat zal de aannemer instaan voor het centraliseren van de huisvuilophalingen.