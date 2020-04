Extra zwaluwnesten in Sint-Joris-Weert JSL

17 april 2020

11u11 0 Oud-Heverlee Het gaat niet goed met de zwaluwen in onze regio. Er is een gebrek aan geschikte locaties om hun nest te bouwen. Daarom plaatst Regionaal Landschap Dijleland, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en 13 gemeenten, kunstnesten. Er werden recent in Sint-Joris-Weert 15 kunstnesten met mestplankjes opgehangen aan verschillende verschillende gebouwen, waaronder de pastorie.

Het Regionaal Landschap Dijleland werkt samen met de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren een kunstnestenproject uit. In totaal worden er in 2019-2020 in deze gemeenten meer dan 370 zwaluwkunstnesten geplaatst. Kunstnesten voor Huiszwaluwen zorgen ervoor dat vogels minder lang aan hun nest moeten bouwen en sneller eieren kunnen leggen. Op die manier kunnen de lokale zwaluwkolonies in onze provincie de komende jaren weer uitbreiden.

Oud-Heverlee

De gemeente Oud-Heverlee werkt al jaren samen met de Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (IGO). Er werden bij veel inwoners kunstnesten en mestplankjes geplaatst. De zwaluwen zijn een vaste waarde in het centrum van Sint-Joris-Weert. Zij kondigen hier steevast de lente aan. Er werden recent in Sint-Joris-Weert 15 kunstnesten met mestplankjes opgehangen aan verschillende verschillende gebouwen, waaronder de pastorie. “Als gemeente willen we nog een extra steentje bijdragen”, klinkt het. “Dit doen we door aan het oud gemeentehuis van Sint-Joris-Weert, waar al zwaluwen broeden, 12 extra kunstnesten bij te plaatsen. Ook aan de basisschool zullen we nog 5 nesten plaatsen. In totaal komen er dus 32 kunstnesten bij.”