Een update over de bouwwerken aan WZZ De Kouter

31 mei 2019

17u16 0 Oud-Heverlee Op 13 mei 2019 startten de werken aan WZZ De Kouter. Tijdens eerste weken is er veel grond afgegraven en zijn er al vele honderden vrachtwagens, gevuld met aarde, weggevoerd. Ondertussen kan je aan het reliëf duidelijker zien waar de gebouwen van het woonzorgcentrum, de serviceflats en het dagverzorgingscentrum zullen komen.

Er werd met de aannemer, Houben nv, afgesproken dat er ’s morgens om zeven uur begonnen wordt, met respect voor de nachtrust van de omwonenden. Iedere dinsdag vindt er een werfvergadering plaats, waarbij zowel de architect, de aannemer als de bouwheer aanwezig zijn.

Sinds 13 mei is er dagelijks een werfverantwoordelijke aanwezig. Op dinsdag 11 juni vindt er een drukke dag op de werf plaats. Op dat moment zullen de funderingen in beton gegoten worden. “Er zal die dag uitzonderlijk één uurtje vroeger met de werkzaamheden gestart worden. Er werd voor alle zekerheid voor die nacht ook een nachtvergunning aangevraagd. De hoop is levende dat het gieten en het polieren van het beton niet tot heel laat zal duren. Omwonenden zullen hiervan nog op de hoogte worden gebracht”, klonk het bij het bestuur van WZZ De Kouter.