Eduard Timmermans (77) nog steeds vermist: tweede dag van grootschalige zoekactie levert voorlopig niks op

Oud-Heverlee

Sinds maandagnamiddag is er een grootschalige zoekactie in Oud-Heverlee aan de gang naar Eduard Timmermans (77). De man lijdt aan de ziekte van Parkinson en is ontsnapt uit het woonzorgcentrum Heilig Hart Heverlee. De politie kamde voorbije nacht tot 3 uur de omgeving uit, met de hulp van honden en een helikopter, maar dat leverde niks op. Deze ochtend werd de zoekactie hervat maar nog steeds ontbreekt elk spoor van Eduard.