Dronken man rijdt frontaal op wagen: oma, opa en kleinkind van 4 jaar naar ziekenhuis ADPW/KAR

20 september 2019

14u39 7 Oud-Heverlee Op de Oude Nethensebaan in Oud-Heverlee is deze ochten d rond 8.30 uur een dronken man frontaal i ngereden op een wagen met grootouders en 2 kleinkinderen.

Een dronken bestuurder van 31 jaar uit Herent reed met zijn bestelwagen frontaal in op een personenwagen. Daarin zaten een vrouw van 65 jaar een man van 66 jaar met hun kleinkinderen, een jongen van 4 en een meisje van 2 jaar oud. De klap was heel hevig, de 31-jarige aanrijder raakte daarbij het zwaarst gewond. Ook de oma en opa die werden aangereden raakten gewond. De vierjarige jongen werd in het ziekenhuis opgenomen. Niemand verkeerde in levensgevaar.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om het ongeval te onderzoeken. Het rijbewijs van de aanrijder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.