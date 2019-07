Dorpsfeest 2.0 maakt gesmaakte comeback KAR

21 juli 2019

14u38 6 Oud-Heverlee Na drie jaar afwezigheid heeft Haasrode opnieuw een Dorpsfeest 2.0. Het feestje vond zaterdag plaats aan de sporthal en niet meer op de vertrouwde locatie aan Den Deugniet. Het werd een gesmaakte comeback. “Onze verwachtingen werden overtroffen.”

“Het heeft onze verwachtingen overstegen”, zegt Fleur Dam, die bevestigt dat er een tweede editie komt. “We organiseren dit Dorpsfeest opnieuw uit nostalgie. Ik heb de feesten mee helpen organiseren tussen 2013 en 2015. Den Deugniet werd in juni 2016 overgelaten door Toets aan Alken-Maes. Wij hebben toen alles geannuleerd omdat we geen zekerheid hadden over de overname en wij als Leuvenaars sowieso altijd een lichte voorkeur hebben voor een frisse Stella”, vertelt voorzitter Fleur Dam. “We zijn ondertussen altijd contact blijven houden met de andere organisatoren en vorig jaar werd de kriebel te groot. We besloten opnieuw iets te organiseren in Haasrode of omstreken. Eind 2018 konden we niet anders dan samen een pint te gaan pakken om nieuwe plannen te smeden. Van het één kwam het ander. Er werd een nieuwe vzw boven de doopvont gehouden. We hadden in het verleden al eens eerder gekeken of het organisatorisch niet beter zou zijn om het evenement naar de parking van de sporthal te verhuizen.” Het concept bleef wel hetzelfde. Optredens voor alle leeftijden, standjes uitgebaat door lokale verenigingen en tal van randanimatie. Bij winst wordt een bedrag overgemaakt aan ‘Kom Op Tegen Kanker’ of het Kinderkankerfonds. “Deze week maken we de financiële balans nog op”, besluit Dam.