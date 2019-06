Dorp van nomadententen gebouwd in Haasrode ADPW

20 juni 2019

20u08 1

Deze week bouwt Koning Kevin vzw een dorp van Mongoolse Gers of nomadententen in de Bergenstraat in Haasrode. Tijdens de zomer zullen er negen jeugdvakanties plaatsvinden. Het is de eerste keer dat het Gerdorp neerstrijkt in Haasrode. De opbouw van zo’n Ger is niet eenvoudig. Baisa en Tuguldur, een vader en zoon met Mongoolse roots, hielpen daarom donderdag om de tenten juist te plaatsen. De opbouw gebeurt aan de hand van een houten staketsel waar nadien doeken van paardenhaar rond komen. In totaal komen er 5 tenten. In één tent kunnen tot 12 kinderen slapen.