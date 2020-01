Discobar Galaxie komt naar Den Deugniet ADPW

27 januari 2020

Herberg Den Deugniet, in de Milsestraat in Haasrode, krijgt op zaterdag 1 februari bezoek van niemand minder dan DJ Bobby Ewing , DJ Loveboat en DJ Lars Capaldi. Zij zullen als eerste de nieuwe zaal, de Séparé, dopen met een feestje. Tickets zijn te bestellen via: https://www.eventbrite.be/e/discobar-galaxie-separe-den-deugniet-tickets-89789862897. Het feestje loopt van 22 tot 5 uur.