Dieven roven kassaportefeuille 'De Zoete Bron', wellicht link met sluwe wisseltruc in Rillaar ADPW/KAR

11 juni 2019

12u54 0 Oud-Heverlee Brasserie ‘De Zoete Bron’ aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee kreeg op pinkstermaandag zo rond 14.30 uur het bezoek van vier dieven. Drie van hen zorgden voor afleiding, de vierde ging er met de portefeuille vandoor. Wellicht is er een link met de sluwe wisseltruc die begin juni geprobeerd werd bij Animalia aan de Diestsesteenweg in Rillaar.

“Zonder enige schroom, met een duidelijk scenario, goed voorbereid en met afgesproken tekens eigenden zij zichzelf tijdens volle middagservice de kassaportefeuille toe. De manier van handelen maakt absoluut duidelijk dat zij niet aan hun proefstuk toe zijn. Terwijl drie van hen voor veel afleiding zorgen, slaat nummer vier toe. Op het eerste beelden is te zien hoe de man rechts met bril de portefeuille in zijn handen heeft. Vervolgens verdwijnt die heel vlot in de handtas van de vrouw met de pet. Om extra verwarring te zaaien, neemt de man met bril zelfs zelf enkele flesjes frisdrank uit de koelkast waarna ze met z’n allen snel verdwijnen”, zegt Jurgen Waeckens. Hij vraagt om alle tips door te sturen in een privébericht op Facebook. De politie werd al op de hoogte gebracht van de feiten. Zij onderzoeken de zaak.

De daders doen wel erg denken aan zij die vorige maand een wisseltruc wilden uithalen bij Anne Wouters van dierenwinkel Animalia in Rillaar bij Aarschot. Zij werd bijna het slachtoffer, maar net voordat de daders de winkel konden verlaten had de dame door dat ze bijna 100 euro kwijt was. Het trio moest zonder buit de winkel verlaten. Wouters deelde een filmpje van de dieven en legt de modus operandi uit.

“Op het filmpje is duidelijk te zien hoe die klant twee briefjes van 50 euro opplooit en wegstopt in de hand”, zegt Anne. “Heel eenvoudig eigenlijk maar op het moment zelf gaat alles zeer snel. Ze proberen je op alle mogelijke manieren af te leiden.”

Het trio - vader, moeder en zoon - wilde een kwartiertje voor sluitingstijd een zakje dierenvoeding kopen. “Ze stonden aan de kassa met een zakje eten voor hamsters. De dame gaf een briefje van 200 euro. Ze spraken geen Nederlands. Toch vroeg ik of ze niets kleiner van geld had. Ze toonde uiteindelijk haar portefeuille, daar zat niets anders in, zelfs geen centje. Dus gaf ik haar 195 euro en nog wat kleingeld terug”, doet de dame het verhaal.

“Plots begonnen ze te zeggen: ‘Eén euro, één, één!’, wijzende naar het pakje eten. Toen ik hen duidelijk maakte dat het niet één euro was, maar één kilogram hamstervoeding deden ze plots alsof ze het artikel niet meer moesten hebben. Intussen was ook de zoon plots opgedoken langs de andere zijde van de kassa met een fotokader en begon hiermee te ‘zwaaien’. Allemaal dingen om je af te leiden en te verwarren. Het diereneten moesten ze dus niet hebben en ik gaf hen de 200 euro terug en nam het wisselgeld dat ik net voordien gegeven had terug uit de handen van de dame. Helaas had ze al in een flits twee briefjes van 50 euro opgevouwen en in haar handpalm verstopt. Gelukkig was het nog druk in de winkel en stond er nog volk achter hen. Net op tijd had ik door dat er 100 euro te weinig was en kon het geld terugnemen voordat ze de winkel uit waren. Toen lieten ze het eten en de fotokader achter op de toonbank en verlieten snel de zaak.”

De dame diende uiteindelijk geen klacht in bij politie. “Wat moet ik aangeven? Ze hebben hier niets gestolen. Maar de voorbije dagen merkte ik op sociale media dat er verschillende winkeliers, zelfs in Maasmechelen, slachtoffer geworden zijn van zo een wisseltruc. Of het om dezelfde daders gaat weet ik niet, maar op die manier kan men wel snel geld ‘aftroggelen’ van hardwerkende mensen. Dit wil ik vermijden.” Mogelijks leidt haar filmpje nu naar de daders van deze diefstal.