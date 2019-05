Dialectennamiddag in De Roosenberg komt eraan Stefan Van de Weyer

30 mei 2019

In gemeenschapscentrum De Roosenberg in de Maurits Noëstraat in Oud-Heverlee zal op dinsdagnamiddag 11 juni de Dialectennamiddag plaats vinden. Er staan onder meer een geanimeerde quiz en muziek op de planning. Deze ludieke namiddag is een organisatie van de Dienst Vrije Tijd van de gemeente Oud-Heverlee in samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee en de Seniorenraad.