De Séparé, nieuwe feestzaal van Den Deugeniet, opent de deuren Joris Smets

31 januari 2020

10u48 4 Oud-Heverlee Zaterdagavond opent De Séparé, de gerenoveerde feestzaal van café Den Deugeniet in Haasrode. Zaakvoerder Frank Verdrengh verwacht veel volk en legt uit hoe de nieuwe feestzaal klaar is om de komende jaren terug een begrip te worden.

Het bekende café Den Deugniet in de Milsestraat in Haasrode (Oud-Heverlee) start dit weekend met een nieuw hoofdstuk. Zaterdagavond zal niemand minder dan Discobar Galaxie de nieuwe feestzaal De Séparé openen. Frank Verdrengh, sinds 2016 zaakvoerder van Den Deugeniet, is na lange renovatiewerken een tevreden man: “Het heeft meer dan drie jaar geduurd, maar nu zijn we er echt klaar voor. We hebben de feestzaal volledig vernieuwd met onder andere een nieuwe toog en een volledig nieuwe geluidsinstallatie. Het belangrijkste is de geluidsisolatie waar we veel rekening mee hebben gehouden, deze is sterk verbeterd zodat er nu heel weinig geluidsoverlast zal zijn. Zelfs in het café is bijna niets te horen van de muziek in de feestzaal door de geluidsisolatie in de muren en in het dak. Het hout waarmee we gewerkt hebben zorgt ook voor een goede akoestiek en is zeer mooi.”

Binnenkort zal de feestzaal ook verhuurd worden aan organisaties voor feesten en concerten. Zaterdagavond opent Discobar Galaxie en de voorverkoop was alvast een groot succes. Aan de avondkassa zullen er nog 100 kaarten beschikbaar zijn.