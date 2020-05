De Brabantse Pijl krijgt eigen fietsroute doorheen Dijleland JSL

23 mei 2020

10u43 0 Oud-Heverlee Vlaams-Brabant heeft een nieuwe route voor sportieve fietsers. De Brabantse Pijl Cycling Route loodst fietsers langs de mooiste plekjes van het Dijleland. De fietsroute, die 98 km lang is, start en eindigt in Oud-Heverlee.

In het Hageland zijn er met de Sven Nys Cycling Route en de Eddy Merckx Cycling Route al twee wielerroutes in de voetsporen van Vlaams-Brabantse wielericonen. Toerisme Vlaams-Brabant, Flanders Classics en WSC Rode Sportief lanceren nu ‘De Brabantse Pijl Cycling Route’. Met deze route kunnen de wielertoeristen, dankzij de investering van 20.000 euro door Toerisme Vlaams-Brabant, in de Groene Gordel nu ook genieten van de heroïsche passages van een echte voorjaarsklassieker. De nieuwe route is 98 km lang, goed voor 1.033 hoogtemeters. Starten kan aan het Zoet Water in Oud-Heverlee of op het stationsplein in Overijse.

Het traject van de route loopt over Oud-Heverlee, Korbeek-Dijle, Leefdaal, Duisburg, Vossem, Tervuren, Eizer, Huldenberg, Sint-Agatha-Rode, Overijse, Tombeek, Terlanen, Ottenbrug, even de taalgrens over naar Pecroz, Nethen, Beauvechain en via Opvelp terug naar Oud-Heverlee.