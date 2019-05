David Huygens vervangt Jos De Wachter in de gemeenteraad Stefan Van de Weyer

29 mei 2019

14u42 2 Oud-Heverlee Op de voorbije gemeenteraard in Oud-Heverlee legde CD&V bestuurslid, David Huygens, de eed af als kersvers gemeenteraadslid. Hij vervangt Jos De Wachter, Huygens werd tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen niet rechtstreeks verkozen met 227 voorkeurstemmen.

Nadat Jos De Wachter als voorzitter van WZZ De Kouter dit project op de rails kreeg na vele vijven en zessen en hij de eerste steenlegging mogelijk maakte, wijkt hij uit naar Genk.

“Ik bedank Jos De Wachter voor de vele jaren hard werk als CD&V Oud-Heverlee voorzitter, gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en voorzitter WZZ De Kouter. Onze inwoners mogen echt fier op jou zijn. Het ga je goed in Genk, ik neem met trots jouw fakkel over als gemeenteraadslid, het is een grote eer. Ik zal me de komende jaren inzetten voor al onze inwoners in onze gemeente, naar jouw voorbeeld”, verklaarde het nieuwe gemeenteraadslid en account manager van beroep.