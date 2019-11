Buurtbewoners en verenigingen mogen mening geven over parkomgeving De Kouter ADPW

18 november 2019

16u53 0 Oud-Heverlee Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee organiseert op woensdag 20 november samen met het Regionaal Landschap Dijleland een participatievergadering met buurtbewoners en verenigingen betreffende de groene ontmoetingsplek bij WZZ De Kouter.

Woonzorgzone De Kouter is een project in volle ontwikkeling. De bouwwerken zijn gestart en zullen duren tot eind 2020. Met het inrichten van een groene parkomgeving in het centrum van het dorp, tussen de woonzorgzone en aanpalend aan de kerk en de pastorie, wil de gemeente een groene ontmoetingsplek creëren voor de inwoners van Blanden.

“Hiermee wil Oud-Heverlee, naast het vergroten van haar groene ruimte en het versterken van de biodiversiteit, ook de afstand tot de natuur verkleinen en jong en oud vaker en meer in contact brengen met die natuur en met elkaar. Enkele gerichte ingrepen en voorzieningen zoals een groen amfitheater en een zone voor speelnatuur, moeten de jongeren naar het park trekken en op die manier het contact en interactie tussen jong (uit de buurt, de scholen en verenigingen) en oud (uit het woonzorgcentrum) verhogen. Ook senioren willen we via een beweegroute stimuleren om meer te bewegen in een groene omgeving”, zo klinkt het bij de gemeente.

Een eerste ontwerp werd reeds opgemaakt door het Regionaal Landschap Dijleland (RLD). Op woensdag 20 november om 20 uur organiseert het gemeentebestuur, samen met het RLD een participatievergadering met buurtbewoners en verenigingen. Hier wordt het ontwerp nader toegelicht en kan iedereen zijn ideeën laten horen. Iedereen is van harte welkom in zaal Meerdael, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.