Burgers starten met Ronde Tafel van het Klimaat ADPW

22 november 2019

In Oud-Heverlee wordt op dinsdag 26 november het startschot gegeven van de “Ronde Tafel van het Klimaat”. Met dit burgerparticipatieproject wil het gemeentebestuur iedereen uit Oud-Heverlee (burgers, verenigingen, scholen, wijken, ondernemingen,…) stimuleren om samen de doelstellingen van het gemeentelijk klimaatactieplan te realiseren.

Een actiecomité is al maanden actief in campagnemodus. Met resultaat, want een tiental inwoners zullen zelf hun erg originele voorstellen uit de doeken doen. Daarna wordt bij stemming bepaald welke projecten de voorrang krijgen én een budget om het waar te maken.

“Ook wie gewoon wil komen luisteren en mee beslissen is meer dan welkom”, zegt voorzitter van het actiecomité Peter Dumon. “Er is genoeg te beleven: bij infostandjes geven duurzame ondernemingen, adviesraden en werkgroepen uit de gemeente uitleg rond hun oplossingen en realisaties. Bovendien kan je genieten van de veganistische hapjes die in een workshop ter plaatse worden bereid. Maar je kan er evengoed proeven van toastjes met insecten.”

De Ronde Tafel van het Klimaat vindt plaats op dinsdag 26 november in De Roosenberg, Maurits Noëstraat 15, 3050 in Oud-Heverlee en start om 20 uur. De toegang is gratis. De workshop is inmiddels volzet. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van de “Ronde Tafel”.