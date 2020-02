Burgemeester Adri Daniëls (CD&V) reageert op aantijgingen van Alexander Binon (N-VA) JSL

11 februari 2020

14u31 4 Oud-Heverlee Alexander Binon (N-VA) reageerde gisteren op de uitspraken van Groen en CD&V . Hij liet ook weten dat de partijen “beter onderzoek zouden doen naar het inkomen van huidig burgemeester Adri Daniëls (CD&V) die tevens als bruggepensioneerde is ingeschreven.” Burgemeester van Oud-Heverlee Adri Daniëls legt uit en verduidelijkt.

“Brugpensioen bestaat zelfs niet meer, dat heet nu Het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT)”, zegt Daniëls. “Ik ontvang geen vergoeding buiten mijn loon als burgemeester. Een volwaardige vergoeding ontvangen via het SWT is bedoeld als vervangingsinkomen en dus enkel uit te keren als er geen ander inkomen is. Dat is voor mij dus helemaal niet van toepassing. Wat ik wel ontvang voor elke werkdag is 12 cent, dit om in orde te blijven als werknemer. Dit resulteert in ongeveer 3 euro per maand afhankelijk van het aantal kalenderdagen. Als meneer Binon dit wenst en het kan helpen, dan kan ik dit bedrag wel elke maand wel naar zijn rekening storten.”

Hoogbouw

Op de andere aantijgingen van Alexander Binon wenste Daniëls ook te reageren: “Het is helemaal niet zo dat er plannen zijn, in eender welk stadium, voor hoogbouw in de gemeente. Er wordt inderdaad wel naar gekeken, hoe of wat, dit moet dan ook om wettelijk in orde te zijn. Dat krijgt elke gemeente opgelegd van hogerhand. De kern van de gemeente zal misschien ooit meer bewoond zijn, maar je zal in Oud-Heverlee nooit appartementen van 5 of 6 verdiepingen zien. We gaan er ook voor zorgen dat onze natuur, zoals het Meerdaalwoud en de Dijlevallei, gevrijwaard blijven. Van leugens en bedrog na de verkiezingen is ook geen sprake. Ik heb mijzelf bij de verkiezingen op de laatste plaats in de lijst gezet, zodat iedereen zijn waarde kon tonen. Mocht ik het voor het geld doen dan zou ik ook 6 jaar burgemeester blijven, maar dat gaat niet het geval zijn. 20 jaar politiek is voor mij als persoon voldoende, al heb ik het altijd heel graag gedaan”, besluit Daniëls.