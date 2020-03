Broertjes maken kunstwerk op Waversebaan om zorgverleners hart onder de riem te steken Joris Smets

25 maart 2020

15u16 0 Oud-Heverlee Zorgverleners die langs de Waversebaan in Oud-Heverlee rijden, krijgen extra steun van de broertjes Eli (16) en Gus (12). Zij knutselden dinsdag een kunstwerk in elkaar om die zorgverleners een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden.

Net als veel andere kinderen zitten Eli en Gus thuis in deze tijden van corona. Veel aan het ‘chillen’, laat vader Kris Raemaekers weten, maar ook genoeg huiswerk en andere bezigheden met het gezin. “Ik ben een knutselaar dus ik had hier materiaal genoeg liggen”, zegt Kris. “Er lag hier nog heel veel hout dat ze konden gebruiken. Daarmee zijn ze aan de slag gegaan en na een uur of vier was het kunstwerk klaar. Het is ter ere van alle zorgverleners die zo hard aan het werk zijn in deze coronacrisis.” Het resultaat mag er zeker zijn!

