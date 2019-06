Brandweer organiseert nazorgmoment na brand in Bergenstraat ADPW

21 juni 2019

10u52 3

De Leuvense brandweerpost organiseert op dinsdag 2 juli een nazorgmoment na de zware woningbrand van donderdag 6 juni in de Bergenstraat in Blanden. “Na de verwoestende brand zitten de mensen ongetwijfeld met vragen. Waar plaats ik best rookmelders? Heb ik voldoende rookmelders? Hoe maak ik een vluchtplan? Hoe maak ik mijn woning brandveiliger?. Daarom organiseren we dit nazorgmoment”, zo klinkt het bij de Leuvense brandweer.

De infoavond begint om 19.30 in de raadzaal (zaal Meerdael) van het gemeentehuis in Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee. Het moment is volledig gratis en vrijblijvend.