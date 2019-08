Brainestraat krijgt verkeersfilter om sluipverkeer in te perken ADPW

16u51 0 Oud-Heverlee De gemeente Oud-Heverlee heeft een proefproject opgestart waarin ze in de Brainestraat in Blanden een verkeersfilter gaan gebruiken om zo het vele en snel rijdende sluipverkeer in te dijken. De meningen zijn erg verdeeld: sommigen vinden het fantastisch, anderen dan weer asociaal. Het doet denken aan de hele problematiek van de Koning Albertlaan en de Panoramalaan in Bierbeek, straten die eerst door een ANPR-schild werden gefilterd, maar waar de provinciegouverneur uiteindelijk de beslissing moest herroepen na klachten van Leuven en Lubbeek.

Het NIMBY-principe (Not in my back yard), waarbij mensen gebruikmaken van voorzieningen zonder de lasten erbij te nemen, wint terrein. Kijk maar naar het hierboven aangehaalde geval van het ANPR-schild in Bierbeek. Al kan het ook niet de bedoeling zijn om hopen sluipverkeer door woonwijken te jagen. Een moeilijke evenwichtsoefening dus, waar de bewoners van Blanden nu ook mee te maken krijgen. Al is het de vraag of het zo’n grote proporties zal aannemen als in Bierbeek het geval was.

Proefproject

“In de Brainestraat is er een problematiek van veel en snel rijdend sluipverkeer. Er werd overleg gehouden met inwoners, metingen uitgevoerd en politieadvies ingewonnen. In een enquête van de gemeente werd enthousiast gekozen voor een ‘verkeersfilter’ in de Brainestraat waarbij fietsers en wandelaars nog door kunnen”, aldus een communiqué van de gemeente Oud-Heverlee. “Bij wijze van een proefproject zal de Brainestraat worden afgesloten voor het doorgaand verkeer net voor het kruispunt met de Kloosterweg, komende van de Onze-Lieve-Vrouwstraat. De Kloosterweg wordt dan enkel nog toegankelijk vanuit de Naamsesteenweg. De Brainestraat en de Kloosterweg worden ook straten waar een snelheid van 30 kilometer per uur geldt”, zo klinkt het nog.

Het proefproject zal lopen van begin september tot eind november 2019. Op 25 november, om 20 uur, organiseert de gemeente Oud-Heverlee een overleg in het gemeentehuis waar de nieuwe situatie geëvalueerd wordt. Eventuele bevindingen kunnen ondertussen doorgegeven worden via mobiliteit@oud-heverlee.be of telefonisch op 016/38.88.64. Enkele bewoners van de Brainestraat laten weten dat ze geen privéstraat wensen en dat ze geen andere mensen willen belasten. Maar de klachtenlijst is lang: 900 voertuigen per dag, bestuurders die veel te snel rijden, voorrang van rechts die wordt genegeerd, veel zwaar verkeer...

Patrice Lemaitre van Open Vld is alvast niet te spreken over de beslissing. “De afsluiting van de Brainestraat door het huidige schepencollege beroert de gemoederen. En terecht. Het is weinig doordacht en het is gebeurd op basis van een bewonersvergadering in volle verkiezingsstrijd in oktober 2018, waar enkel mensen van de Brainestraat op uitgenodigd waren. Niemand van Vaalbeek of Pragen. Niemand van de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Dit zal leiden tot een verkeersinfarct aan de rode lichten op de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Naamsesteenweg. Ik zou zeggen maak van de Brainestraat zone 30, maar knip ze niet door”, meent Lemaitre.