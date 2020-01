Boekendienst aan huis helpt ouderen en gehandicapten met aangepast aanbod ADPW

29 januari 2020

De boekendienst van Oud-Heverlee biedt een oplossing voor zij die zich moeilijk door de bibliotheek kunnen verplaatsen door ouderdom, ziekte, handicap, enzovoort.

“De bibliotheek beschikt onder andere over groot-letterboeken en gesproken boeken. Een vrijwilliger van het OCMW komt maandelijks bij u langs met een selectie geleende bib-boeken, uitgekozen op basis van uw voorkeur. De thuisbezorging is gratis. Je betaalt enkel het lidgeld aan de bibliotheek”, zo klinkt het bij de gemeente Oud-Heverlee.

De dienst is telefonisch of per mail aan te vragen bij een maatschappelijk assistent van het seniorenloket. De maatschappelijk assistent noteert wat je graag leest en komt indien nodig op huisbezoek.