Blikseminslag op elektriciteitscabine in Oud-Heverlee Joris Smets

11 augustus 2020

23u18 1 Oud-Heverlee Het hevige onweer heeft deze avond heel wat problemen in de regio veroorzaakt. In Oud-Heverlee is de bliksem ingeslagen op een elektriciteitscabine van netbeheerder Fluvius, waardoor delen van de gemeente al een tijdlang zonder elektriciteit zitten.

De bliksem sloeg rond 21 uur in op een elektriciteitscabine van netbeheerder Fluvius in de Fonteinstraat. Buurtbewoners rapporteren een enorme knal waardoor plots alle elektriciteit uitviel. De technische dienst van Fluvius is momenteel nog ter plaatse op het probleem op te lossen.