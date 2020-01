Binnenluchtkwaliteit is weer OK: OC Blanden opnieuw opengesteld ADPW

22 januari 2020

14u37 0

Het OC Blanden en het gemeentelijk magazijn zijn weer in gebruik genomen. Het gemeentebestuur dankt alle gebruikers voor hun geduld en inzet voor het zoeken van alternatieve oplossingen.

Naar aanleiding van de opstart van de saneringswerken in het magazijn en het OC in Blanden werden er metingen uitgevoerd om de luchtkwaliteit in het de turnzaal en het magazijn van Blanden te controleren. In de loop van de maand december 2019 werden er nieuwe metingen uitgevoerd door OVAM met gespecialiseerde meettoestellen.

Op dinsdag 7 januari ontving de gemeente Oud-Heverlee de geruststellende resultaten die bevestigen dat er naar aanleiding van de genomen maatregelen een duidelijke algemene verbetering is van de binnenluchtkwaliteit. Op basis van deze tweede reeks binnenluchtmetingen is het opnieuw in gebruik nemen van de ruimtes mogelijk.