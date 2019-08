Big Bill zingt in dialect op eerste editie Sortie Blues ADPW

12 augustus 2019

14u15 0 Oud-Heverlee Big Bill is nog steeds een grote naam in het Leuvense en ver daarbuiten. Dat weten ze ook bij de organisatie van Sortie Blues, een gloednieuw bluesfestival dat op zaterdag 14 september zal plaatsvinden in Oud-Heverlee.

“Na zelf enkele jaren de bluesfestivals afgeschuimd te hebben, dachten we dat het tijd was om dit ook te proberen in Oud-Heverlee. Dit gratis blues festival zal plaatsvinden buiten aan café De Sortie in Oud-Heverlee, met een afterparty in de zaal van het café”, zo laat de organisatie weten. Op de agenda van het gratis bluesfestival staan lokale en nationale helden. Niemand minder dan Armand Hombroeckx, beter bekend als Big Bill, komt de eerste editie afsluiten in zijn gekend Leuvense dialect.