Bewoners Oud-Heverlee halen opgelucht adem: Proximus werkt weer ADPW

20 augustus 2019

De problemen met Proximus in Blanden, Vaalbeek en Oud-Heverlee zijn van de baan. De bewoners hadden sinds vrijdagnamiddag geen mobiele telefoonverbinding meer, tot het ongenoegen van veel bewoners. Niet in het minst bij Guy Justens (71), die sinds zijn pensioen op vrijwillige basis het vervoer van patiënten naar dokters of ziekenhuizen verzorgt voor de mutualiteiten. Hij moest vier dagen lang vijf kilometer van zijn huis in Blanden wegblijven om bereikbaar te zijn. Daar kwam maandagavond, na een artikel op onze website en later ook in onze krant, verandering in. Omstreeks 22 uur was alles definitief in orde. Een deel van de zendmast in Blanden bleek stuk te zijn.