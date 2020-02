Bert en Kiki brengen met ‘Rewilding’ mens en natuur opnieuw in verbinding Joris Smets

20 februari 2020

15u00 1 Oud-Heverlee Op een gepaste locatie in Oud-Heverlee hebben Bert Poffé en Kiki Nardiz hun boek “Rewilding” voorgesteld. Het is een praktisch boek voor een natuurlijke levensstijl en een gids voor een manier van leven waarbij de natuur, en jouw plaats in die natuur, centraal staan.

“Door het loskoppelen van de mens van de natuur en het creëren van een kunstmatige omgeving, zijn we terechtgekomen in een gigantische ratrace. Het gevolg? Een hele reeks westerse welvaartziektes”, stelt Bert Poffé. “De natuur én het ongetemde opnieuw een plaats geven in je dagelijks leven is de beste manier om je tegen dit alles te beschermen”.

Inspiratie

Bert Poffé was als kind enorm geboeid door de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika, de indianen. “Ik was heel gefascineerd”, zegt Bert. “Na een lange periode van mijzelf onder te dompelen in hun geschiedenis is mijn interesse uitgebreid naar natuurvolkeren en nomaden in het algemeen. Tijdens mijn job bij luchtvaartmaatschappij Sabena heb ik Dixie Dansercoer leren kennen. Hij inspireerde mij enorm om zelf te gaan reizen. Lang geleden, op een van mijn reizen naar Madrid, ben ik Kiki tegengekomen en sindsdien reizen we samen de wereld af.

Rust

De verbondenheid met de natuur, die Bert en Kiki tijdens hun reizen naar de andere kant van de wereld vinden, willen ze ook in België vasthouden. “Wij hebben terug van de kleine dingen in de natuur leren genieten, ook in België zelf”, zegt Bert. “Je levensstijl terug meer aanpassen aan de klassieke jager-verzamelaar kan wonderen doen om tot rust te komen en je verbonden te voelen met de natuur. Opnieuw leren om op een natuurlijke manier te bewegen in de natuur en met je voeding bezig zijn doet wonderen. In deze hectische maatschappij van vandaag zijn mensen vooral op zoek naar rust, en daar willen en kunnen wij bij helpen.”

Coaching

Bert is Rewilding Lifestyle coach, gecertificeerd als instructeur ‘hike & survival’, ‘natuurlijk bewegen’, ‘life coach’, ‘burn-out preventieadviseur’, en ranger in de Grotten van Han. Hij schrijft ook artikels voor ‘The Bushcraft Journal Magazine’. Zijn vrouw Kiki, eveneens Rewilding Lifestyle coach, is gecertificeerd herborist, health coach en life coach. Samen begeleiden zij individuen, grote groepen en geven zij workshops voor bedrijven. “Burn-outs, bore-outs en depressies zijn de dag van vandaag sterk aanwezig in de maatschappij”, zegt Kiki. Door middel van onze begeleiding en workshops helpen we mensen om terug tot rust te komen in de natuur en deze mentale obstakels te voorkomen of overwinnen. Het boek is een gids voor een meer vrije en natuurlijke manier van eten, slapen, bewegen, spelen en relaxen”, besluit Kiki.