Benjamin uit Oud-Heverlee bouwt duurzame school voor vluchtelingen in Kenia: “Hard werken in zware omstandigheden” Joris Smets

14 februari 2020

In Kakuma, een vluchtelingenkamp in Kenia met bijna 200.000 inwoners, start een bijzonder project. Vrijwilligers vertrekken er tussen 14 en 28 februari naartoe, om als #MissionKakuma in enkele dagen tijd een duurzame school te bouwen. Benjamin Denef uit Oud-Heverlee is de bezieler van het project. In samenwerking met vele andere vrijwilligers en organisaties, zullen duizenden kinderen de komende jaren naar school kunnen.

Het vluchtelingenkamp Kakuma bevindt zich in het noord-westen van Kenia. In 1992 stroomden zo’n 20.000 (wees-)kinderen toe, die het slachtoffer waren van de tweede Soedaneese burgeroorlog. Door de jaren heen groeide de populatie van het kamp met onder meer vele vluchteling uit Ethiopië en Somalië. Nu wonen er bijna 200.000 vluchtelingen en asielzoekers. De VN Vluchtelingenorganisatie probeert kinderen in Kakuma te voorzien van kwaliteitsvol onderwijs en is steeds op zoek naar innovatieve lesmethodes. De noden in het kamp groeien echter heel snel en met het Maggieproject slaan verschillende vrijwilligers en organisaties de handen in elkaar om het vluchtelingenkamp te voorzien van duurzaam onderdak én onderwijs.

Hard werken

De Maggie Shelter, dat vorig jaar nog werd verkozen tot beste humanitaire innovatie van het jaar, is een ontwerp van DMOA Architecten uit Leuven. De Maggie shelter is duurzaam, goed geïsoleerd en heeft een levensduur van meer dan 15 jaar. In Kakuma wordt de komende weken twee Maggie Shelter constructies gebouwd door het team van Benjamin Denef, waar duizenden kinderen gebruik van zullen kunnen maken: “Het is al een heel intense periode geweest”, zegt Benjamin. “We zijn met het Maggieteam het project al vier maanden aan het voorbereiden, in samenwerking met de VN Vluchtelingenorganisatie, Koen Timmers van het Kakuma Skype Project en de lokale mensen in Kenia. Nu het bouwen van de school echt begonnen is wordt het heel spannend. Het is hier momenteel hard werken in zware omstandigheden, maar de voldoening zal er zeker nog komen. De lokale mensen zijn ook heel enthousiast, omdat het zo een innovatief project is. We schakelen hen mee in om te bouwen met lokale materialen, waar we hen ook voor betalen.”

Innovatieve lesmethode

De school zelf staat er binnen afzienbare tijd, maar wat dan? In 2015 lanceerde Belgisch onderwijzer Koen Timmers het Kakuma Skype Project, waarmee kinderen in Kakuma via Skype onderwijs konden krijgen van een wereldwijd netwerk van leerkrachten. Via Skype konden de kinderen les volgen over de SDGs, maar ook wiskunde, wetenschappen en Engels. Het project bestaat dus reeds in Kakuma, maar het ontbrak nog aan aangepaste infrastructuur om zo meer kinderen via deze innovatieve methode les te geven. Daar brengen de Maggie shelters nu verandering in. Koen Timmers komt volgende week zelf in het kamp aan om de school te voorzien van schoolbanken, laptops, beamers en internet. Zo kunnen schoolgaande kinderen via Skype in contact komen en les volgen met leerkrachten en studenten over de hele wereld.