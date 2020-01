Benefietconcert steunt Koerdische kinderen ADPW

13 januari 2020

11u33 0 Oud-Heverlee De kerk van Sint-Joris-Weert is op zondag 2 februari omstreeks 16 uur het decor van een benefietconcert van Strijdkoor Kontrarie en Nojin. Het is een concert voor Koerdische kinderen op de vlucht.

“De situatie in Syrië blijft ons beroeren. Met de inval van Turkije in Noord-Syrië en de recente escalatie tussen Iran en de Verenigde Staten van Amerika wordt de toestand in het Midden Oosten en ook voor de Syriërs er nog ingewikkelder en hopelozer op. Als gewone burgers staan we machteloos tegenover het internationaal machtsspel. We kunnen wel humanitaire organisaties en initiatieven steunen. We zijn dan ook blij dat het Strijdkoor Kontrarie en de Koerdische muziekgroep Nojin ons de kans daarvoor geven”, zegt Akram Hamo, van de Belgische Koerdische vereniging Hevi. Tickets zijn te bestellen op het e-mailadres info@kontrarie.be.