Banhagestraat deels afgesloten door waterlek Stefan Van de Weyer en Andreas De Prycker

29 mei 2019

Als gevolg van een waterlek zal op woensdagnamiddag 29 mei de Banhagestraat in Blanden deels afgesloten zijn. Dat zal gebeuren tussen de Bierbeekstraat en de Duivenstraat naar aanleiding van een breuk in de waterleiding in de Banhagestraat aan de aansluiting met de Bierbeekstraat. Fietsers en voetgangers zullen wel nog door kunnen. De Banhagestraat zal terug worden opengesteld van zodra De Watergroep het probleem verholpen heeft.