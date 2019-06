Gesponsorde inhoud Badkamer zwaar beschadigd bij brand in Bergenstraat ADPW

06 juni 2019

16u36 1

Het Leuvense brandweerkorps rukte donderdagmiddag omstreeks 14 uur uit naar een brand in de Bergenstraat in Haasrode. De vlammen schoten uit het dak van de woning. De brandweer kon de vuurhaard gelukkig snel lokaliseren en voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Door de vlammen raakte de badkamer zeer zwaar beschadigd. De brand ontstond vermoedelijk door de spots in het vals plafond van de badkamer. In de gangen en in de slaapkamer was er sprake van rookschade. De woning zal naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk onbewoonbaar verklaard worden. Het vuur werd gelukkig opgemerkt door iemand die op het ogenblik van de brand in de woning aanwezig was.