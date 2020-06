Autovrij weekend Weertsedreef JSL

19 juni 2020

In het kader van de ‘Autovrije weekends Weertsedreef 2020' is de Weertsedreef afgesloten van vrijdag 19 juni vanaf 15.30 uur tot en met maandag 22 juni 8.00 uur. De Weertsedreef is afgesloten voor het verkeer elk derde weekend van de maand en heel de maand augustus.