Afsluiting Polderstraat vanaf de Oude Nethensebaan in juli en augustus

29 juni 2020

In juli en augustus zijn er zomerkampen georganiseerd door jongerenverenigingen in De Kluis in Sint-Joris-Weert. Gezien de preventieve coronamaatregelen is het aangeraden om zoveel mogelijk externe contacten te vermijden. Daarom wordt de Polderstraat afgesloten, uitgezonderd gasten, leveranciers en medewerkers, vanaf het kruispunt met de Oude Nethensebaan tot aan De Kluis, vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2020, het einde van de zomerkampen.