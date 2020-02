60 jaar later is ‘de op één na slechtste straat van het land’ niet veel veranderd Joris Smets

13 februari 2020

14u56 7 Oud-Heverlee De Bovenbosstraat in Oud-Heverlee, die in 2009 tot de op één na slechtste straat van Vlaanderen verkozen werd door Radio 1, ligt er nog steeds erg slecht bij. De straat is de voorbije jaren altijd hier en daar wat opgelapt, maar nooit heraangelegd. Begin 2017 waren hier concrete plannen voor, maar de start van dit project blijft aanslepen. Ondertussen blijft het slechte wegdek zorgen voor beschadigingen aan auto’s en weggebruikers, tot grote frustratie bij sommige inwoners.

Begin 2017 waren verschillende bewoners erg tevreden met de concrete plannen tot heraanlegging van de straat: “We wachten hier al jaren op”, klonk het toen. “Kinderen zijn al regelmatig over de kop gegaan met hun fiets door het slechte wegdek. We vragen wel dat de gemeente de straat niet te breed maakt en men lijkt naar ons te zullen luisteren.”

Aquafin

Burgemeester Adri Daniëls laat nu weten dat de gemeente hier nu nog steeds rekening mee zal houden, maar dat het project steeds weer vertraging oploopt omdat het complexe werken zijn in een heel smalle straat. “Aquafin, de maatschappij die gaat zorgen voor de heraanleg van de nutsvoorzieningen, zoals de riolering, heeft het moeilijk met hoe en waar ze deze nieuwe nutsvoorzieningen gaan leggen in de straat,” zegt burgemeester Adri Daniëls. “Ik vind de toestand van de straat zelf heel jammer. Ik blijf er ook liever weg met de auto. We blijven er wel mee bezig en zitten regelmatig samen met de maatschappij”.

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin stelt dat er eind 2018 een technisch plan is goedgekeurd en er sinds eind vorig jaar meer vaart in het project zit: “Het is een heel complexe situatie is. Eerst moeten alle nutsleidingen verplaatst worden voordat wij kunnen beginnen werken. Het zijn niet alleen op technisch vlak moeilijke werken, maar we moeten er ook voor zorgen dat er zo weinig mogelijk hinder is voor de inwoners en het doorgaand verkeer. Het is een heel erg smalle straat. We zitten deze maand nog samen met alle betrokken partijen om het project van de grond te krijgen.”

Fietsongevallen

Jan Quintens, een inwoner van de straat, is gefrustreerd over het slechte wegdek. “Het jarenlange gepraat over fietsersbruggen en oversteekplaatsen aan de N25 heeft steeds mijn ergernis opgeroepen”, zegt Jan. “Ik snap het nut niet van al die projecten als de aansluiting van de Bovenbosstraat in zo’n lamentabele toestand is, dat de fietsers een ommetje maken om miserie te vermijden. Zelf heb ik de voorbije jaren al drie fietsongevallen gehad, hoewel ik altijd heel voorzichtig ben. De laatste valpartij heeft ervoor gezorgd dat ik geopereerd moest worden aan mijn oog.” Een andere inwoner uit de straat, die er al 87 jaar woont, treedt hem bij: “de staat van het wegdek zorgt hier regelmatig voor gevaarlijke situaties. Zelf fiets ik niet meer, maar als ik hier met de auto rijd, dan doe ik het heel rustig aan, anders maak ik stukken” Sommige bewoners zien de heraanleg echter liever niet gebeuren, ze zijn bezorgd dat er dan meer sluipverkeer zou kunnen komen in de rustige straat.