50 deelnemers toekomstforum Zoet Water zijn gekend

12 december 2019

Deze 50 inwoners die aan het toekomstforum Zoet Water mogen deelnemen, zullen tijdens drie zaterdagen samen met de gemeenteraadsleden mee nadenken over de kwaliteitsvolle herinrichting van de ruime omgeving van het Zoet Water.

Het doel van de loting was het samenstellen van een zo representatief mogelijke groep voor de gemeente Oud-Heverlee. 1 op 5 lukraak gekozen inwoners vanaf 16 jaar kreeg begin november een uitnodiging in de bus om zich kandidaat te stellen voor het toekomstforum. Maar liefst 126 inwoners toonden zich bereid om drie zaterdagen mee te denken over de nieuwe invulling van het Zoet Water. Al de respondenten krijgen binnenkort te horen of ze al dan niet geloot zijn.

Meer informatie is te vinden op de site van het toekomstforum www.zoetwater.be.

