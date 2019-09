26 kunstenaars stellen tentoon op lustrumeditie Kunstroute ADPW

24 september 2019

De vijfde editie van de Kunstroute in Oud-Heverlee stelde de afgelopen dagen tentoon in verschillende plaatsen in de gemeente. “Voor deze lustrumeditie openden 26 kunstenaars hun atelier of stelden tentoon op verschillende locaties in onze gemeente. Samen met enkele tientallen muzikale optredens en demonstraties was de vijfde editie van onze Kunstroute weer een bewijs van een creatief en gepassioneerd Oud-Heverlee. Het was genieten voor zeer vele inwoners”, vertelt schepen van Cultuur Bart Clerckx (CD&V).