25-jarige Niels staat oog in oog met inbreker, politie kan dader snel vatten EDLL

09 februari 2020

16u38 4 Oud-Heverlee In Oud-Heverlee zijn er zaterdagnacht enkele inbraakpogingen geweest. De 25-jarige Niels kwam zelfs oog in oog te staan met een inbreker. De politie startte uiteindelijk een klopjacht en kon de inbreker vatten in de Lijsterstraat.

In de Banhagestraat en de Brainestraat in Oud-Heverlee zijn er zaterdagnacht enkele inbraakpogingen geweest. De 25-jarige Niels Binon was in het huis van zijn grootmoeder aan het slapen in de zetel toen hij plots oog in oog kwam te staan met een inbreker. “Ik slaap daar omdat mijn grootmoeder op vakantie is en om zo'n situaties te voorkomen”, vertelt Niels. “Rond 3 uur vannacht werd ik wakker omdat er iemand met de zaklamp van zijn gsm in de woonkamer scheen. Die persoon had duidelijk veel interesse in mijn loodjesgeweer", zegt Niels. “Op het eerste ogenblik dacht ik dat het mijn papa was. De man was niet vermomd, had donker haar en was ongeveer 1.70 meter groot. Maar toen ik bewoog, scheen de zaklamp in mijn richting en ging de inbreker onmiddellijk lopen. Hij was via de kelder binnen en buiten geraakt”, aldus Niels. De inbreker vluchtte zonder buit.

Omdat de politie nog andere meldingen had ontvangen van inbraakpogingen in Oud-Heverlee zijn ze een klopjacht gestart. Door de concrete daderomschrijving van Niels heeft de politie de inbreker uiteindelijk diezelfde nacht gevat in de Lijsterstraat.