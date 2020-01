25 everzwijnen geschoten tijdens stille drukjacht, maar er moeten nog 55 volgen ADPW

21 januari 2020

Er zijn deze winter nog twee jachtactiviteiten gepland op 24 januari en 7 februari en in het najaar volgen er nog drie.

Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid organiseerde de voorbije dagen samen met jagers, landbouwers, de beheerders van de Doode Bemde en heel wat vrijwilligers de eerste stille drukjachten van 2020 op everzwijn.

In totaal werden er tijdens een eerste stille drukjacht 25 everzwijnen geschoten. Dit is nog een eind verwijderd van het gestelde doel, om de everzwijnenpopulatie te stabiliseren is dit jaar een afschot van minstens 80 stuks noodzakelijk.