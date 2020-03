Zinloos geweld op fuif: dader stuurt kat naar rechtbank Wouter Hertogs

10 maart 2020

10u29 0 Opwijk Een man uit het Antwerpse riskeert 6 maanden cel voor een geval van zinloos geweld. Hij sloeg zonder reden een vrouw op een fuif in Opwijk.

Het slachtoffer stond aan te schuiven aan een frietkraam buiten toen ze plots langs achter werd aangevallen door twee onbekende mannen. Ze kreeg een stomp in de ribben en een slag in het aangezicht, waarbij haar bril vernield werd. De politie kwam ter plaatse en kon I.A., die aangeduid werd door omstaanders, staande houden. Na zijn identificatie slaagde hij er alsnog in om weg te vluchten. Ook naar de rechtbank stuurde hij zijn kat. De tweede verdachte kon niet geïdentificeerd worden. Uitspraak op 18 maart.