Yvonne Geeurickx viert honderdste verjaardag met familie en vrienden Wim De Smet

23 januari 2020

14u45 1 Opwijk In het woonzorgcentrum De Oase in Opwijk werd donderdag de honderdste verjaardag van Yvonne Geeurickx gevierd.

Yvonne werd geboren in Kalkestraat in Opwijk en is daar ook haar hele leven blijven wonen. Ze groeide op in een gezin van zes kinderen. Yvonne was de op een na jongste van de bende en bleef nadien gewoon bij haar moeder wonen. Ze trouwde met Jozef Robberecht en het echtpaar kreeg vijf kinderen: Dirk, Gerda, Els, Marc en Jos. “Ik heb mijn man leren kennen op een bal”, vertelt Yvonne. “Mijn broer stelde me aan hem voor. ‘Ah, is dat uw zus, dan zal ik met haar dansen’, zei hij. We zijn blijven dansen. En uiteindelijk werden we man en vrouw.”

Jozef werkte deeltijds in de Fläkt en combineerde die baan met het werk op de boerderij dat hij samen met Yvonne deed. De boerderij telde landerijen maar ook vijf koeien. “Ik kreeg ook nog veel hulp van mijn moeder bij het grootbrengen van onze kinderen”, vertelt Yvonne. “Ik werkte deeltijds als naaister en deeltijds op de boerderij. Ik kon alles zelf maken: kledij, kostuums. Ook mijn trouwkleed en dat van de kinderen heb ik zelf gemaakt.”

Echtgenoot Jozef overleed twintig jaar geleden. Yvonne bleef nog in de ouderlijke hoeve wonen, maar verhuisde twee jaar gelden naar het woonzorgcentrum. “Mijn zoon Dirk heeft het huis in de Kalkestraat gekocht en daar ben ik echt blij om”, zegt Yvonne.

Ze kreeg donderdag alvast felicitaties van haar collega-bewoners maar ook van familie en buren.