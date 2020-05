WZC De Oase laat opnieuw beperkt bezoek toe (maar kapster en pedicure mogen nog niet binnen) Wim De Smet

15 mei 2020

13u00 0 Opwijk De bewoners van WZC De Oase in Opwijk mogen vanaf maandag opnieuw bezoek ontvangen.

Bezoekers kunnen daarvoor, na afspraak, terecht in zaal Satijn. “We voorzien in deze zaal drie gespreksruimten”, meldt voorzitter Peter Beerens van de welzijnsvereniging. “Bezoek is mogelijk op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag telkens tussen 13 en 16 uur. Op dinsdagnamiddag, in het weekend en op feestdagen is er geen bezoek mogelijk.”

Wie een bewoner wil bezoeken, moet ook eerst een afspraak maken. “Begin volgende week openen we daarom een digitaal reservatiesysteem”, vervolgt Beerens. “In afwachting van dat systeem kan er via info@opcura.be een afspraak worden gemaakt voor maandag. Alle aanvragen worden chronologische behandeld.”

Per bezoekmoment wordt maximaal 1 bezoeker per bewoner toegelaten. Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk dezelfde personen op bezoek te laten komen. De bezoekers moeten ook een mondmasker dragen en een verklaring op eer ondertekenen dat ze de voorbije veertien dagen geen coronasymptomen hadden.

Alle andere richtlijnen in het woonzorgcentrum blijven van kracht. Zo mogen er geen huisdieren meekomen, en kapsters en pedicures zijn voorlopig ook nog niet welkom.