Wijnproeverij voor Kom Op Tegen Kanker in Familieheem WDS

19 september 2019

17u15 0 Opwijk De Vlaams wijngilde en loopclub ‘Achilles run for fun’ organiseren komend weekend een wijnproeverij in zaal Familieheem in Opwijk.

De opbrengst van de proeverij gaat naar Kom Op Tegen Kanker. Daar hebben de sommeliers van de wijngilde een goede reden voor. “Onze goede vriend Marc Otte startte in 2016 de opleiding sommelier conseil in Asse maar moest afhaken omdat hij af te rekenen kreeg met kanker”, meldt Marc Debruyne. “We hadden Marc er graag nog bijgehad maar dat heeft niet meer mogen zijn. Omdat we allemaal, van dichtbij of veraf, geconfronteerd worden met deze vreselijke ziekte, sloegen we de handen in elkaar voor het organiseren van een wijnproeverij.”

Nu zondag kunnen bezoekers in het Familieheem proeven van tachtig verschillende wijnen. De meeste wijnen zijn ook te koop. Ook Yoeri De Lille, bekroond tot beste sommelier in 2016, is van de partij.

De winst gaat integraal naar de stichting Kom Op Tegen Kanker.

Wie er niet bij kan zijn, kan ook de lijst van wijnen ook bekomen bij marc2.debruyne@skynet.be.