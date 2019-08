Werken aan Steenweg op Dendermonde (N47) gaan van start Wim De Smet

04 augustus 2019

10u35 1 Opwijk Morgen (maandag) starten de herstellingswerken aan de Steenweg op Dendermonde (N47) in Opwijk. De eerste drie weken blijft de hinder voor het verkeer vrij beperkt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer start herstellingswerken aan de rijweg en het fietspad van de Steenweg op Dendermonde. De werfzone is een kilometer lang en strekt zich uit vanaf de grens met Lebbeke tot aan het kruispunt met de Steenweg op Aalst. De rijweg wordt hersteld met betonplaten. Boordstenen en greppel worden ook opgebroken en opnieuw geplaatst. Ook de toplaag van het fietspad wordt vernieuwd.

In een eerste fase, van 5 tot 25 augustus, moet het doorgaand verkeer beurtelings over de rijweg via werflichten. Fietsers kunnen dan het fietspad blijven gebruiken.

Vanaf fase 2 worden de fietsers omgeleid via de Leirekensroute. Het doorgaand verkeer verloopt dan via versmalde rijstroken.

In de laatste fase, van 13 tot en met 16 september, wordt vrij veel hinder verwacht. De rijweg gaat dan volledig dicht om de werfzone te kunnen asfalteren. Auto’s en fietsers moeten dan een omleiding volgen via de Lange Breestraat in Lebbeke en de Coenstraat, Nijverseelstraat en Steenweg op Aalst in Opwijk.