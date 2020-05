Wekelijks markt hervat vrijdag (maar met strenge veiligheidsvoorschriften)



Wim De Smet

20 mei 2020

09u45 0 Opwijk De wekelijkse markt in Opwijk heeft vrijdag voor het eerst sinds twee maanden opnieuw plaats. De markt is alleen te bereiken via vier toegangen.

De markt heeft plaats van 8 tot 13 uur en er worden maximum 50 marktkramers toegelaten. De markt is alleen bereikbaar via de Marktstraat-Fabriekstraat, de Kerkstraat, de Singel en de Schoolstraat. Bezoekers van de markt worden verplicht om bij het aankomen én het naar huis gaan hun handen te ontsmetten.

Aan de toegang van de markt is er handgel ter beschikking. De bezoekers krijgen ook de raad om een mondmasker of sjaal te dragen. Iedereen moet ook anderhalve meter afstand bewaren, zowel in de wandelzone als de winkelzone. Het is ook niet toegelaten om met de fiets op de markt komen. Fietsen worden best aan de kant gezet voor men de markt betreedt.

Eten en drinken kunnen niet op de markt worden geconsumeerd. Er worden geen etenswaren of dranken in de vorm van proeverijen aan de klanten aangeboden. Gerechten meenemen kan uiteraard wel. Als er te veel mensen aanwezig zijn, kan de marktleider beslissen om de markt tijdelijk af te sluiten.