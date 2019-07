Wayenberg organiseert 47ste Boerenkermis (en dit keer staat er ook een authentiek cowboy-tentenkamp) Wim De Smet

17 juli 2019

17u50 0 Opwijk De inwoners van het gehucht Wayenberg organiseren komend weekend hun traditionele Boerenkermis. Nieuw dit jaar is het cowboy tentenkamp dat de bezoekers in een authentieke western doet belanden.

Wayenberg Kermis wil een authentieke boerenkermis blijven en daarom blijft het orgel ‘De Cap’ één van de attracties. De kermis wordt zaterdagavond geopend met een traditionele dansavond gebracht door ‘Just for You’. Op zondag organiseert de KWB een Boeren-Bike met afstanden van 30 of 50 kilometer. Rond het middaguur start een marathon met paarden. In de namiddag zijn er doorlopend demonstraties met paardenrassen en behendigheidsproeven met werkpaarden. “Gedurende drie dagen brengen we ook een authentiek cowboy tentenkamp, genaamd ‘Old Style Western Games’. De Missouri Victorian Dancers brengen ook originele cowboydansen”, klinkt het bij de organisatoren.

Er zijn ook kinderattracties waaronder rondritten met de brandweerwagen, een kubb-initiatie en optredens van goochelaar Karel Van Cutsem en vuurspuwer Pieter ‘Chewie’ Vermeiren. Daarnaast zijn er ook demonstraties van zes vlegeldorsers. Op maandag staat een wedstrijd voor windvliegers op het programma, een kleinveetentoonstelling en een optreden van de KLJ-vendeliers en -wimpeliers uit Merchtem. ’s Avonds is er een barbecue en het traditionele bal met zanger William.

Het gehucht Wayenberg bevindt zich op de grens van Opwijk en Merchtem. Opmerkelijk: in Opwijk heet het gehucht Waaienberg terwijl het in Merchtem Weyenberg heet. “De naam van de kermis is een samenvoeging van die twee benamingen”, luidt het.