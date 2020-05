Wachtlijsten van kapsalons ontploffen: “Mensen worden wanhopig, maar we kunnen niet iedereen tegelijk helpen” Wim De Smet

04 mei 2020

13u00 6 Opwijk De kappers en kapsters mogen vanaf 18 mei opnieuw aan de slag, maar nu al worden de kapsalons overstelpt met telefoons en mails. Wie vandaag een afspraak vraagt, moet vaak al wachten tot begin juni. “De mensen worden wanhopig maar we kunnen niet iedereen tegelijk helpen”, zegt kapster Laila Foré uit Opwijk.

Anderhalve maand geleden zagen de kapsters en kappers hun klanten voor het laatst. Maar de versoepeling van de lockdown komt eraan. Vanaf 18 mei mogen de kapsalons opnieuw de deuren openen. Enig probleem: de wachtlijsten hebben intussen chaotische proporties aangenomen. Veel kapsalons overwegen om hun vrije maandag op te offeren om de mensen alsnog te kunnen bedienen. Nieuwe klanten worden haast niet meer aangenomen. En om de nodige afstand te bewaren, moeten sommigen ook enkele zetels uit hun kapsalon verwijderen. “Eenvoudig is het allemaal niet want veel mensen kijken er naar uit om opnieuw naar de kapper te kunnen”, vertelt Laila Foré, zaakvoerster van Knip&Zo in Mazenzele. “Ik ben nu een chronologisch schema aan het opstellen om iedereen een plaatsje te kunnen geven. Wie in maart nog een afspraak had, gaan we straks ook als eerste binnenlaten. Ik stuur mails naar mijn klanten om te zien wanneer het hen zou passen om langs te komen. En krijg ik geen antwoord, dan bel ik hen even op. De mensen worden een beetje zenuwachtig.”

Trouw cliënteel

Laila kreeg ook al voorstellen om toch maar aan de slag te gaan. “Onlangs vroeg iemand me of ik zijn haar niet kon knippen bij hem thuis in de tuin (lacht). Dat mogen we uiteraard niet doen. Bovendien neem ik voorlopig geen nieuwe klanten aan. Ik heb een trouw cliënteel en die trouw is wederzijds. De vaste klanten komen nu op de eerste plaats.”

Ook andere kapsters getuigen over de wanhoop van veel mensen. “Ik krijg zelfs brieven van mensen die vragen of ik toch niet even langs kan komen om hun haar te verzorgen”, vertelt een kapster uit Asse. “De telefoon blijft rinkelen maar we houden ons netjes aan de opgelegde maatregelen. Ik heb geen zin om boetes te krijgen want die zijn niet van de poes.”

‘Jommekeskop’

“Sommige mensen contacteren me ook om te vragen hoe ze het haar van hun kinderen het best kunnen knippen”, vertelt Laila. “Dan stuur ik hen een filmpje van YouTube op. Veel ouders willen het haar van zoonlief zelf knippen, maar houden dan hun schaar gewoon horizontaal en knippen het haar vooraan recht af. Dan krijg je natuurlijk een Jommekeskopke (lacht). Ik heb ook al foto’s gekregen van mensen die zelf aan de slag gingen met de schaar. Dat is niet altijd een succes.”

In het kapsalon van Laila Foré wordt alles in gereedheid gebracht om opnieuw te openen. “Ik heb normaal drie stoelen maar om de sociale distance te bewaren ga ik een stoel verwijderen”, vertelt ze. “Ik sta te springen om opnieuw te openen. Met mondmasker en mét handschoenen. De maatregelen die ons worden opgelegd, gaan we ook netjes toepassen.”