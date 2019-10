Vrijwilligers richten Dierenvoedselbank Opwijk op: “Ook dieren kunnen honger lijden” Wim De Smet

15 oktober 2019

16u20 0 Opwijk Enkele vrijwilligers uit Opwijk hebben een voedselbank voor huisdieren opgericht. De ‘Dierenvoedselbank Opwijk’ zamelt eten in voor katten en honden en verdeelt het aan mensen die in armoede leven. “Dankzij onze Dierenvoedselbank helpen we de diertjes en hun baasjes zodat zij samen kunnen blijven”, zegt initiatiefnemer Tom Bosman.

“Wie in armoede leeft, vindt dikwijls veel steun bij zijn huisdier”, zegt Tom Bosman. “Maar dat huisdier neemt vaak een flinke hap uit het budget. In België heeft gemiddeld 1 op 4 gezinnen een kat en 1 op 5 een hond. Bij mensen in armoede heeft meer dan de helft een of meer huisdieren. Om hen te ondersteunen starten we met de dierenvoedselbank. We zorgen voor een steuntje in de rug naar analogie met de voedselbank voor mensen, maar dan voor dieren.”

Isolement

De vrijwilligers van de dierenvoedselbank verzamelen en verdelen eten voor honden en katten. “Voor mensen die het moeilijk hebben is er de voedselbank. Maar voor dieren bestaat zoiets niet, terwijl ook zij hun noden hebben en honger kunnen lijden. In moeilijke situaties loert isolement om de hoek en is een dier soms de enige vriend.”

De dierenvoedselpakketten worden één keer per maand kosteloos ter beschikking gesteld van baasjes. Al zijn er wel enkele voorwaarden. “Om beroep te doen op onze dienstverlening moet je in Opwijk wonen en in aanmerking komen voor een voedselpakket van de ‘reguliere’ Voedselbank”, meldt Bosman. “De mensen moeten ook het statuut van verhoogde tegemoetkoming hebben voor de ziekteverzekering of in een moeilijke financiële situatie verkeren. Je kan ook voor maximum twee huisdieren voedsel krijgen. En het moet gaan over dieren die al in het bezit zijn. In Opwijk zou het gaan om 50 tot 75 dieren per maand.”

Enkele lokale dierenwinkels steunen het project alvast. Dierenvoedselbank Opwijk staat in voor het verzamelen, de stockage en het verdelen in pakketten. “De reacties zijn hartverwarmend”, vervolgt Tom Bosman. “En we kunnen nog altijd helpende handen gebruiken. De eerste bedeling van dierenvoedsel is gepland in november.”

Meer info over Dierenvoedselbank Opwijk is te vinden op www.dierenvoedselbankopwijk.wordpress.com.