Voortbestaan ‘t Opwijks Leven in gevaar (maar CD&V’ers willen blad redden) Wim De Smet

11 december 2019

14u30 2 Opwijk Het huis-aan-huisblad ’t Opwijks Leven dreigt te verdwijnen. Het gemeentebestuur besloot vorige maand om niet langer te adverteren in het blad. Daarop besliste de uitgever om de publicatie stop te zetten wegens niet-rendabel. in januari heeft een ultiem gesprek plaats met twee kandidaat-redders.

’t Opwijks Leven is een begrip in het dorp. Het blad belandt sinds 1968 in de 6.300 brievenbussen van Opwijk en bevat nieuws van verenigingen, sportclubs, evenementen en twee pagina’s gemeentelijk nieuws dat door de gemeente wordt gesponsord. Dat het al een tijdje niet meer zo goed gaat met ’t Opwijks Leven, bleek vorig jaar al. Begin 2015 liet de Opwijkse drukker Jan De Ridder het blad over aan een bedrijf uit Lennik. De Ridder ging met pensioen, maar omdat het blad eigenlijk amper rendabel was, bleek het een halve calvarietocht om uiteindelijk toch een kandidaat-overnemer te vinden.

Minder advertenties

Sinds vorig jaar is ’t Opwijks Leven in handen van familiebedrijf Heremans Printing, ook al in Lennik. “De uitgever nam contact met ons op en deelde ons mee dat de uitgave niet langer rendabel is”, meldt burgemeester Albert Beerens (Open Vld). “Blijkbaar valt het aantal adverteerders terug. Zonder financiële injectie van de gemeente, zou het blad ophouden te bestaan. Na overleg hebben we beslist om niet langer te investeren in een papieren blad. We gaan omschakelen naar digitale dragers.”

Gemeentesite

De gemeente Opwijk adverteerde jaarlijks voor meer dan 20.000 euro in ’t Opwijks Leven. “En daarbovenop zou er nu nog eens een extra financiële inspanning moeten geleverd worden. Dat kunnen we niet toestaan”, zegt schepen voor Informatica Jan Couck (N-VA). “We gaan daarom de gemeentelijke website uitbreiden met twee modules. De verenigingen zullen daar hun aankondigingen gratis kwijt kunnen. Ook voor de middenstanders voorzien we een module waardoor ze reclame kunnen maken. En we gaan ook de frequentie van ons informatieblad Opwijk Info optrekken van tweemaandelijks naar maandelijks.”

Doorstart?

Of het doek ook effectief valt over ’t Opwijks Leven, is nog niet helemaal zeker. CD&V-voorzitter Bart Van Biesen en gemeenteraadslid Jeroen Eenens namen contact op met de uitgever. De twee hopen na nieuwjaar een doorstart te forceren voor ’t Opwijks Leven. “We doen dit niet als lokaal politicus maar wel als geëngageerde burgers die deel uitmaken van het verenigingsleven”, zegt Jeroen Eenens. “We hopen dat er zoveel mogelijk verenigingen en handelaars willen meewerken aan dit project. We willen graag de uitgever helpen om zo 't Opwijks Leven te laten bestaan.”

Dat net de oppositie het blad wil behouden, is niet onlogisch want ook politieke partijen mochten altijd hun standpunten vrij uit de doeken doen in het blad. De uitgever zal over het toekomstplan meer uitleg geven tijdens een infomoment op dinsdag 7 januari.