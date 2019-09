Voormalige delicatessenzaak is voortaan immobiliënkantoor Wim De Smet

27 september 2019

13u48 1 Opwijk Vijf maanden nadat de familie Hermans haar bekende delicatessenzaak langs de Steenweg sloot, heropent de zaak als immobiliënkantoor.

Johan Heremans en Gerlinde De Koster maakten begin dit jaar bekend dat ze na dertig jaar een punt zetten achter hun delicatessenwinkel. Het winkelpand is voortaan in handen van Ilona Bewaert (46), zaakvoerster van Immo Talenco. De slaatjes en de droge worsten hebben plaats gemaakt voor een moderne inrichting met foto’s van beschikbare huur- en kooppanden.

Immo Talenco had voordien een kantoor in het naburige Baardegem. “Maar de winkel van de familie Heremans was voor mij een buitenkans”, zegt Ilona Bewaert. “Mijn ouders wonen in Mazenzele en nu is mijn kantoor vlak bij hen. Dat is voor mij veel aangenamer. Bovendien is er hier, langs de N47, ook veel meer passage zodat klanten mijn zaak sneller opmerken.”

Van de oorspronkelijke inrichting van de verswinkel, blijft niets meer over. “De hele winkel is grondig gerenoveerd”, weet Bewaert. “De koeltoog werd uitgebroken en we hebben een nieuwe parketvloer laten leggen. We hebben ook verwarming en nieuwe elektriciteit laten installeren.”