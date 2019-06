Voormalig schepen Pierre Van De Velde (Open VLD) zegt politiek vaarwel Wim De Smet

20 juni 2019

16u10 2 Opwijk Voormalig schepen Pierre Van De Velde (59) neemt afscheid van de politiek. Hij wordt opgevolgd door de bekende ex-cafébazin Eliane Laurent (64).

“Mijn afscheid had ik vorig jaar al aangekondigd”, zegt Pierre Van De Velde. “Ik word 60 jaar en dat is een mooie leeftijd om een punt te zetten achter dit verhaal. Ik heb mooie dingen kunnen realiseren maar nu is het aan andere mensen om zich in te zetten. Ik kies nu voor mijn familie en mijn gezondheid. Want zo’n politiek mandaat, dat eist een mens volledig op.”

Pierre Van De Velde geniet in Opwijk bekendheid als zaakvoerder van het gelijknamige familiebedrijf in Mazenzele. In 2006 stelde hij zich voor het eerst kandidaat. Met 951 voorkeurstemmen ontpopte hij zich meteen tot een van de stemmenkanonnen binnen zijn partij. Na zes jaar oppositie werd Van De Velde in 2012 opnieuw verkozen. Hij werd gedurende zes jaar schepen, onder meer bevoegd voor Openbare Werken.

“Ik ben blij dat ik voor de mensen iets heb kunnen betekenen”, zegt hij. “Onder meer de bouw van de nieuwe feestzaal in Mazenzele en de aanleg van een kmo-zone zijn mooi verwezenlijkingen van de beleidsploeg. Ik heb daar met plezier aan meegewerkt.”