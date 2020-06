Voetbalclub EMO organiseert iedere vrijdag zomerbar op Tesseskouter



Wim De Smet

24 juni 2020

17u10 1 Opwijk Voetbalclub Eendracht Mazenzele Opwijk (EMO) organiseert ieder weekend de ‘EMO Fridays’ met hapjes, drank en een streepje muziek.

De zomerbar heeft plaats op de terreinen aan de Tesseskouter. De eerste editie heeft plaats op vrijdag 3 juli. Dan is er een tapas- en gin-avond. Later in juli staat er ook nog een paella- en sangriavond op de agenda. Ook optredens horen erbij. Zo komen The Starlings langs, dat is de groep van Kato Callebaut en Tom Dice, op vrijdag 24 juli.

Een plaatsje reserveren is wel noodzakelijk want er mogen maximum tweehonderd mensen aanwezig zijn. En uiteraard wil de club alle coronamaatregelen respecteren. Zo moet bezoekers anderhalve meter afstand bewaren. Tafels en stoelen mogen niet zelf verplaatst worden.

De zomerbar opent iedere vrijdag vanaf 18.30 uur.